Cai o número de migrantes que atravessam selva panamenha

O número de migrantes que cruzaram este ano a inóspita floresta do Darién, em seu caminho para os Estados Unidos, é menor em comparação com 2023, informou nesta quarta-feira (17) o chefe da polícia fronteiriça do Panamá.

"Comparado com o ano passado, há uma quantidade menor de migrantes", indicou o diretor da polícia fronteiriça (Senafront), o comissário Jorge Gobea.

Neste ano de 2024, passaram pelo Darién vindos da Colômbia 212 mil pessoas até agora, 9 mil a menos que no mesmo período de 2023, acrescentou.