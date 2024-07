Biden se dirige a importante organização latina em busca de apoio pela reeleição

"Biden tem sido muito bom para a comunidade latina", disse Alexandra Moya, uma republicana que apoia o democrata devido ao seu descontentamento com Trump.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é aguardado nesta quarta-feira (17) na reunião anual da Unidos US, a maior organização nacional de direitos civis dos latinos, um grupo demográfico crucial em sua corrida pela Casa Branca.

Biden, de 81 anos, intensificou sua agenda com participações em Las Vegas, após o atentado contra seu rival Donald Trump no sábado passado.

Na terça-feira, o presidente participou da conferência anual da Associação Nacional para o Avanço de Pessoas de Cor (NAACP). Diante de uma plateia receptiva, Biden fez um vigoroso discurso focado em questões raciais no Centro de Convenções do Mandalay Bay, onde também defendeu a necessidade de acalmar os ânimos no clima político polarizado dos Estados Unidos e de rejeitar expressões de violência.

Biden luta para defender sua candidatura após sua questionável participação no primeiro debate da campanha contra Donald Trump há quase um mês, quando o presidente demonstrou problemas para se expressar e foi por vezes visto confuso e cansado.

O democrata tem ignorado críticas e pedidos para desistir de sua busca por um segundo mandato na Casa Branca, incluindo alguns de dentro de seu próprio partido.

O influente congressista Adam Schiff se tornou nesta quarta-feira o democrata de maior destaque a pedir a Biden que, "para garantir seu legado", desista da corrida presidencial.

"Um segundo mandato de Trump enfraquecerá os fundamentos de nossa democracia, e tenho sérias dúvidas de que o presidente possa derrotar Donald Trump em novembro", disse Schiff ao Los Angeles Times.

Embora mantenha sua firmeza em continuar na corrida, o presidente afirmou em uma entrevista transmitida nesta quarta-feira que reconsideraria sua candidatura caso algum problema de saúde fosse diagnosticado.