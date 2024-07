A dias dos Jogos Olímpicos, Palácio de Versalhes está pronto para receber provas de hipismo

As instalações olímpicas do Palácio de Versalhes, que sediará as provas de hipismo e pentatlo moderno dos Jogos Olímpicos, estão funcionais, observou um jornalista da AFP nesta quarta-feira (17) durante uma visita de imprensa.

Das três arquibancadas provisórias, com pouco mais de 16 mil lugares e instaladas próximo à Étoile Royale, nos fundos do parque, os espectadores terão uma vista panorâmica do Grande Canal e, ao longe, da antiga residência real.

"A ideia de associar as provas equestres aos Jogos Olímpicos [em Versalhes] remonta a 2010", indica Christophe Leribault, presidente do Palácio de Versalhes.