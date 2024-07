Tiroteio em festa no Chile deixa 5 mortos e 7 feridos

Quatro homens e uma mulher morreram no local, enquanto sete pessoas ficaram feridas, de acordo com o relatório oficial.

Os disparos ocorreram no meio de "um desentendimento", afirmou o coronel Gabriel Villanueva, dos Carabineiros (polícia militarizada), sem oferecer mais detalhes sobre as circunstâncias do assassinato múltiplo.

As vítimas participavam de uma festa na comunidade de Lampa, em uma zona rural da capital chilena. A maioria dos presentes eram estrangeiros, segundo os Carabineiros, que não especificaram as nacionalidades.

"Este fato é gravíssimo e causa grande consternação. Quero deixar bem claro que, do Estado do Chile, não vamos permitir que o crime organizado vença a batalha", disse o presidente à imprensa.

No fim de semana, o Chile passou por uma onda incomum de assassinatos. Dez pessoas, incluindo quatro menores, morreram em vários pontos do país.

Embora ainda seja um dos países menos perigosos da América Latina, a insegurança é a principal preocupação dos chilenos, de acordo com pesquisas de opinião.

Nos últimos anos, os crimes violentos aumentaram pelas mãos de gangues como o Trem de Aragua, de origem venezuelana, cujas ações - principalmente assassinatos e extorsões - se espalharam por vários países da região.

Entre 2014 e 2023, os homicídios aumentaram em 60% no Chile, as agressões sexuais em 46% e os roubos com violência em 11%, segundo dados da Subsecretaria de Prevenção do Crime.

