Técnico Jaime Lozano é demitido da seleção mexicana após fracasso na Copa América

O mexicano Jaime Lozano foi demitido do cargo de técnico da seleção mexicana, após análise feita pela Federação Mexicana de Futebol (FMF), depois da eliminação na fase de grupos da última Copa América.

"A Federação Mexicana de Futebol agradece e reconhece o empenho e a dedicação de Jaime Lozano. Hoje termina a sua etapa como técnico da seleção principal", informou a FMF nesta terça-feira (16) num comunicado publicado na rede social X.

Antes do início da Copa América, independentemente do que acontecesse neste torneio, Lozano havia sido confirmado pela FMF como o técnico que comandaria a seleção mexicana até a Copa do Mundo de 2026, torneio que os 'aztecas' organizarão juntamente com os Estados Unidos e o Canadá, e que já têm vaga garantida.