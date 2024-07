Serviço Secreto, uma força de segurança sem margem de erro

Minutos após a tentativa de assassinato contra Donald Trump, o Serviço Secreto, encarregado de proteger as principais figuras políticas dos Estados Unidos, encontrou-se na mira das críticas.

O presidente do país, o democrata Joe Biden, anunciou no domingo que ordenou uma investigação independente sobre as circunstâncias do ataque. Serão analisados os métodos, organização e recursos do Serviço Secreto.

Muitos se perguntam por que o edifício do qual o atirador disparou ficou fora do "perímetro" do Serviço Secreto e era vigiado pela polícia local.