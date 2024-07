Sérvia dá sinal verde a controverso projeto de mineração para extrair lítio

O governo sérvio deu sinal verde nesta terça-feira (16) para retomar uma controversa operação de mineração do grupo australiano Rio Tinto para extrair lítio, poucos dias depois de uma decisão judicial nesse sentido.

O governo está "tomando medidas para restaurar a ordem jurídica como existia antes da adoção dos regulamentos declarados inconstitucionais", indica um texto publicado pelas autoridades sérvias.

Na quinta-feira passada, o tribunal constitucional da Sérvia determinou que a decisão do governo sérvio de suspender uma licença concedida ao grupo australiano em 2022 "não estava de acordo com a Constituição ou com a lei".