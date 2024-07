Rússia reage com cautela a convite da Ucrânia para cúpula de paz

A Rússia reagiu com cautela nesta terça-feira (16) ao convite do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para uma futura cúpula de paz sobre o conflito na Ucrânia e afirmou que precisa de mais detalhes.

As palavras do presidente ucraniano representam uma mudança de tom a respeito da conferência na Suíça, quando ele descartou de maneira categórica um convite à Rússia.

Zelensky criticou as demandas de Putin como um "ultimato" territorial que comparou aos de Adolf Hitler. Os aliados ocidentais da Ucrânia, incluindo Estados Unidos, também criticaram as declarações.

A Ucrânia, no entanto, teme cada vez mais a extensão do conflito, em particular devido aos recentes avanços da Rússia e à possível vitória do ex-presidente republicano Donald Trump nas eleições americanas de novembro.

Zelensky disse na segunda-feira que "não estava preocupado" com a vitória de Trump nas eleições presidenciais e que ainda conta com o apoio dos Estados Unidos, o maior apoio financeiro e militar da Ucrânia.