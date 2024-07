Regulador de mercado britânico abre investigação sobre contratações de ex-funcionários da Inflection AI pela Microsoft

O órgão de regulação de concorrência britânico anunciou, nesta terça-feira (16), que abriu uma investigação sobre a contratação pela Microsoft de ex-funcionários da Inflection AI e sua associação entre a gigante americana de informática e a empresa líder em Inteligência Artificial (IA).

A CMA (Autoridade de Mercados e Concorrência no Reino Unido), uma comissão da União Europeia (UE) e do Federal Trade Commission (FTC), órgão de regulação de mercado americano, tem intensificado a supervisão do mercado de IA generativa há vários meses.

A CMA examina o processo desde abril e afirmou que “tem informações suficientes sobre a contratação de determinados ex-empregados da Inflection AI pela Microsoft Corporation”, com acordos associados que “permitem a abertura de uma investigação”.