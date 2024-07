Rafael Nadal entra na lista de inscritos para o US Open

O tenista espanhol Rafael Nadal está na lista de inscritos para o Aberto dos Estados Unidos, último Grand Slam da temporada, com uma posição de ranking protegida.

A presença de Nadal na lista, publicada nesta terça-feira (16), não garante automaticamente a sua presença no evento, que será realizado entre 26 de agosto e 8 de setembro em Nova York e do qual não participou no ano passado devido a uma lesão.

Nadal, de 38 anos, avalia cada etapa da última fase de sua carreira em relação ao risco de recaída de lesões.