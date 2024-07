Quênia envia mais 200 policiais para missão de segurança no Haiti

Duzentos policiais quenianos viajaram ao Haiti para integrar a missão apoiada pela ONU, que tem o objetivo de restabelecer a segurança no país caribenho abalado pela violência dos grupos criminosos, anunciaram fontes da força de segurança nesta terça-feira (16).

O país da região leste da África enviou quase 400 policiais no final de junho a Porto Príncipe, a capital do Haiti, como parte do total de mil integrantes das forças de segurança que devem ajudar a estabilizar a nação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Porém, o compromisso assumido pelo presidente William Ruto, que enfrenta protestos internos contra seu governo, enfrenta desafios jurídicos persistentes no Quênia.