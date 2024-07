Presidente da Federação Espanhola de Futebol é suspenso por 2 anos

Rocha foi suspenso pela justiça desportiva espanhola por demitir, em setembro de 2023, Andreu Camps, um estreito colaborador de Rubiales, que perdeu o cargo depois do escândalo no caso do beijo forçado na jogadora da seleção espanhola Jenni Hermoso, na comemoração do título na Copa do Mundo feminina em agosto de 2023.

Rocha encabeçava a comissão gestora que assumiu a RFEF após a saída de Rubiales e extrapolou suas funções ao tomar decisões como a demissão de Camps.

Segundo uma cópia da decisão publicada por um jornalista da Onda Cero na rede social X, o Tribunal Administrativo do Esporte (TAD) proíbe Rocha de "ocupar cargos em qualquer federação esportiva" durante os "dois anos de suspensão".