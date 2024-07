Prefeita de Paris vai nadar no Sena na quarta-feira

A prefeita de Paris vai nadar no rio Sena na quarta-feira (17) ao lado do presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, Tony Estanguet, nove dias antes do início do megaevento esportivo, confirmou nesta terça-feira a Câmara Municipal.

A socialista Anne Hidalgo havia prometido nadar no rio antes do evento olímpico e o fará a partir das 8h30 locais, no coração da capital francesa.

Em seguida, haverá uma competição com "muitos nadadores profissionais", afirma a Prefeitura. O evento dependerá, no entanto, de vários critérios como "o tempo, a qualidade da água e o caudal", acrescenta.