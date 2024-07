Preços do petróleo caem diante de menor crescimento da China

Os preços internacionais do petróleo perderam terreno nesta terça-feira (16), pressionados pelos dados econômicos sombrios da China, enquanto nos Estados Unidos os investidores se perguntam sobre o impacto de uma possível nova presidência de Donald Trump no fornecimento de petróleo americano.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro caiu 1,31% e fechou a 83,73 dólares.

Por sua vez, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para agosto cedeu 1,40%, aos 80,76 dólares.