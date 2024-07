Poderá J.D. Vance ajudar Trump a ganhar as eleições?

Donald Trump escolheu J.D. Vance como seu companheiro de chapa para as eleições de novembro. O senador, originário de uma região industrial em declínio, passou de um crítico feroz a um colaborador leal e agora é a esperança para que o magnata republicano vença Joe Biden. Um candidato à Casa Branca frequentemente escolhe um companheiro de chapa para a vice-presidência que possa atrair novas categorias de eleitores ou compensar fraquezas reconhecidas em termos de imagem ou política. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Trump, no entanto, escolheu alguém parecido com ele: um homem branco, conservador e nascido em um estado como Ohio, onde o magnata já tem todas as possibilidades de ganhar.

"Ele simplesmente disse: Olha, acho que temos que salvar este país. Acho que você é a pessoa que pode me ajudar da melhor maneira. Você pode me ajudar a governar. Você pode me ajudar a ganhar", contou Vance à Fox News, sobre sua conversa com Trump. "Estamos exultantes", disse Alex Triantafilou, presidente do Partido Republicano de Ohio, na Convenção Nacional Republicana na segunda-feira (15), minutos depois de Vance, de 39 anos, ser anunciado como o candidato a vice-presidente de Trump. Para ele, trata-se de uma "grande incorporação". Vance "viveu a experiência" de milhões de americanos da classe trabalhadora e da classe média, disse Triantafilou.

Mas o plano de Trump funcionará? - Reequilíbrio de idade - O octogenário Joe Biden sofre críticas pela idade avançada e por sua lucidez para continuar na corrida. Mas Trump tem 78 anos. Vance, que se tornou católico em 2019, tem a metade de sua idade e é o primeiro milenial a integrar uma chapa presidencial de um partido importante dos Estados Unidos. Ele pode ser um contrapeso à imagem mais jovem que a vice-presidente de Biden, Kamala Harris, de 59 anos, oferece. Se o presidente democrata se retirar da campanha, como alguns membros de seu partido lhe pedem que faça, a atenção poderia se voltar para a idade de Trump.

É possível que Trump também esteja buscando um sucessor jovem e capaz de capitalizar seu legado, e Vance tem o potencial de liderar uma nova geração MAGA (Make America Great Again). "O que a escolha de J.D. Vance faz é oferecer continuidade. Mostra que, quando Trump terminar, haverá alguém que seguirá seus passos", assegurou o renomado pesquisador americano Frank Luntz. - Um crítico convertido -