Pelo menos 21 mortos após queda de ônibus em abismo no Peru

O veículo, com mais de 40 ocupantes, seguia para Lima pela região andina Ayacucho, quando caiu no precipício de cerca de 200 metros.

Ao menos 21 pessoas morreram e 20 ficaram feridas após a queda de um ônibus em um abismo no sul do Peru, informou a polícia nesta terça-feira (16).

"Esta zona geográfica de Ayacucho é muito difícil para os trabalhos de resgate", comentou o coronel Valderrama.

Até o momento as autoridades não revelaram as prováveis causas do acidente.

Segundo o Ministério dos Transportes, o veículo passou por dois postos de controle e tinha autorização para transportar passageiros.

- Alta periculosidade -

Na mesma rodovia onde o veículo se acidentou de madrugada, e que liga a costa ao sul andino do Peru, 17 passageiros de um ônibus morreram em maio.

"Gostaria de expressar meus pêsames e condolências às famílias que hoje perderam pessoas queridas neste acidente trágico", disse à imprensa o ministro de Transportes, Raúl Pérez.