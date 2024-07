Parisienses aguentam com irritação preparativos para os Jogos Olímpicos

"Temos a sensação de estarmos trancados", diz Aissa Yago, moradora desta ilha do rio Sena – que atravessa a capital francesa -, enquanto conversa com uma amiga em frente a um bar, com uma barreira a poucos centímetros de distância.

Na ilha de Saint-Louis, no coração de Paris, os residentes se adaptam aos preparativos para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, com um misto de aborrecimento e resignação em meio aos obstáculos e ao acesso limitado.

- "Uma catástrofe" -

Gendarmes patrulham barreiras ao redor de um local olímpico em Paris, 16 de julho de 2024

Do outro lado do Sena, no cais de la Tournelle, já estão instalados as grades para a cerimônia de abertura, que será realizada no dia 26 de julho. Os organizadores prometem um espetáculo fluvial em que "a cidade se tornará cenário vivo de um momento excecional", ao longo de 6 km.

Na quinta-feira os perímetros de segurança serão ativados e para entrar na Ilha de Saint-Louis será necessária a apresentação de um QR code, disponível unicamente por motivos justificados (como a necessidade de acesso ao local de trabalho ou a uma residência).

Alguns moradores obtiveram seu passe, mas Aissa Yago afirma que não o recebeu, apesar de solicitá-lo.

Simon, um comerciante da ilha, diz compreender a necessidade de medidas de segurança. "Mas oito dias sem que turistas a pé possam acessá-la parece um pouco difícil para mim".