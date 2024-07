'Nostradamus' das pesquisas nos Estados Unidos diz que Trump está no caminho correto

Ele acompanha a Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, onde Donald Trump foi oficializado na segunda-feira como candidato à presidência, com o senador de Ohio J.D. Vance como candidato a vice-presidente. E ele afirma que a dupla provoca grande preocupação entre os democratas.

- Alguém que possa assumir o cargo no primeiro dia, alguém que não seja muito diferente do presidente, porque ainda estão votando para presidente.

E, número dois, Ohio é um dos estados mais importantes no Senado dos Estados Unidos – para controlar o Senado – e ter Vance na chapa é ótimo para o candidato republicano lá. Então, isto pode ter um impacto sobre quem vencerá o Senado em novembro.

- Se a eleição fosse hoje, qual seria o resultado? -

- Se as eleições acontecessem hoje, Donald Trump seria o próximo presidente. Mas as eleições não acontecem hoje. Temos uma convenção, os democratas têm uma convenção. Talvez... talvez, aconteça mais um debate. Mas Donald Trump está no controle, não apenas por causa das pesquisas, mas devido à intensidade.

Um simpatizante de Trump hoje será um eleitor de Trump em novembro. Joe Biden não pode fazer a mesma afirmação. Eles não têm o mesmo tipo de intensidade no lado democrata que os republicanos têm.