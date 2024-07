Nadal retorna ao circuito de simples com vitória na 1ª rodada do ATP 250 de Bastad

Um dia depois de começar o ATP 250 de Bastad (Suécia) com uma vitória nas duplas, o tenista espanhol Rafael Nadal venceu nesta terça-feira (16) o sueco Leo Borg, filho do lendário Björn Borg, em seu retorno ao circuito de simples.

Nadal fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 25 minutos.

Foi o primeiro jogo do espanhol de 38 anos desde a eliminação na primeira rodada de Roland Garros, com derrota para o alemão Alexander Zverev, no final de maio.