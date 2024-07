Indústria do níquel ameaça povo indígena isolado da Indonésia

O desmatamento causado pelas operações de mineração de níquel na Indonésia ameaça um dos povos indígenas isolados do país, disseram várias ONGs.

O níquel é um componente-chave nas baterias de veículos elétricos e o governo da Indonésia, o principal produtor mundial, quer aumentar a sua exploração apesar dos receios sobre o seu impacto ambiental e social.

Várias ONGs explicaram à AFP que as operações de mineração na província de Molucas do Norte ameaçam o modo de vida do povo o'hongana manyawa, privando-o das suas florestas e poluindo as suas águas.