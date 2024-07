Indignação em Gibraltar por comemorações de jogadores espanhóis

Gibraltar expressou nesta terça-feira (16) sua indignação pelos cânticos "ofensivos" e "discriminatórios" de dois jogadores da Espanha reivindicando a soberania espanhola deste território britânico durante as comemorações em Madri pelo título da Eurocopa.

Mais de meio milhão de pessoas se concentraram no centro da capital espanhola na noite de segunda-feira para receber a seleção após a vitória na final de domingo sobre a Inglaterra por 2 a 1.

Durante as celebrações, o capitão Álvaro Morata começou a cantar "Gibraltar é espanhol", e foi acompanhado por uma parte do público. O mesmo fez outro jogador, Rodri, que atua no Manchester City.