Ex-magnata chinês no exílio é condenado por fraude nos EUA

Um júri popular do tribunal federal do distrito sul de Manhattan o declarou culpado, por unanimidade, de extorsão e de várias acusações de fraude de valores, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

O bilionário chinês Miles Guo, que vive exiliado nos Estados Unidos e é próximo de redes trumpistas no país, foi condenado nesta terça-feira (16) por roubar milhões de dólares de seus seguidores em suas atividades contra o governo de Pequim.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou Guo Wengui, o outro nome pelo qual ele é conhecido, junto com seu cúmplice Je Kin Ming, de roubar as pessoas que participaram de um esquema de investimentos que ambos haviam montado. No total, o roubo chegaria a mais de 1 bilhão de dólares (R$ 5,42 bilhões).

Detido em março de 2023, o magnata é próximo do ex-assessor do ex-presidente Donald Trump, Steve Bannon, e de mídias trumpistas e conspiracionistas.

Entre seus projetos, Guo havia anunciado um leilão de "esperma de homens não vacinados" contra a covid na rede social conservadora Gettr, batizado como "o novo ouro branco" por um entusiasta usuário dessa plataforma.