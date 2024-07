EUA: Biden diz que não mudou de opinião e que seguirá como candidato à reeleição

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na íntegra da entrevista exclusiva que à NBC que não mudou de opinião e continuará como candidato do Partido Democrata nas eleições presidenciais de novembro. "Sempre disse que ela será disputada, como o lançamento de uma moeda", afirmou.

Biden ressaltou que foi responsável pelo péssimo desempenho no debate com Donald Trump, no fim de junho, pois teve "uma noite ruim" e "não estava me sentindo bem". O presidente estava com gripe na ocasião.

"É o meu trabalho concluir o que estou fazendo", disse Biden. Perguntado sobre quem ele escuta para decidir se continuará ou deixará a candidatura à Casa Branca, afirmou: "eu". Biden destacou que tem há muito tempo o apoio do ex-presidente Barack Obama e da ex-primeira-dama Michelle Obama.