Estudo mostra que evacuar até duas vezes por dia melhora saúde a longo prazo

Gibbons e sua equipe coletaram dados clínicos, de estilo de vida e biológicos - incluindo dados de microbioma intestinal e genéticos -, entre outros, de mais de 1.400 adultos sem sinais de doença.

As frequências de evacuação informadas pelos participantes foram classificadas em quatro grupos: constipação (uma ou duas evacuações por semana), normal-baixa (três a seis por semana), normal-alta (uma a três por dia) e diarreia.

Quando as fezes permanecem no intestino por muito tempo, as bactérias fazem as proteínas fermentar, produzindo toxinas. "Descobrimos que, mesmo em pessoas saudáveis constipadas, produz-se um aumento dessas toxinas na corrente sanguínea' especialmente prejudicial aos rins, explicou Gibbons.