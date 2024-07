Empresa russa Kaspersky deixará os EUA após sanções

A empresa russa de cibersegurança Kaspersky, conhecida pelos seus produtos antivírus, anunciou, nesta terça-feira (16), que se vai retirar dos Estados Unidos na sequência das sanções impostas aos seus executivos no mês passado e da proibição de venda do seu software no país.

“A partir de 20 de julho de 2024, a Kaspersky reduzirá gradualmente suas atividades nos Estados Unidos e eliminará empregos baseados no país”, afirmou a empresa em comunicado.

“A decisão e o processo são consequência da decisão final do Departamento de Comércio dos EUA de proibir a venda e distribuição de produtos Kaspersky nos Estados Unidos”, acrescentou, indicando que as perspetivas de negócio “já não são viáveis”.