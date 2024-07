Eleições EUA: Elon Musk vai doar cerca de US$ 45 milhões por mês para comitê pró-Trump

Elon Musk disse que planeja comprometer cerca de US$ 45 milhões por mês para um novo supercomitê de ação política que apoia a candidatura presidencial do ex-presidente Donald Trump, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Outros apoiadores do grupo, chamado America PAC, incluem o cofundador da Palantir Technologies, Joe Lonsdale, os gêmeos Winklevoss, a ex-embaixadora dos EUA no Canadá Kelly Craft e seu marido, Joe Craft, que é CEO da produtora de carvão Alliance Resource Partners.

Formado em junho, o America PAC está focado em registrar eleitores e convencer os constituintes a votarem antecipadamente e solicitarem cédulas pelo correio em estados indecisos, de acordo com uma das pessoas. A coligação avaliou que os Democratas têm historicamente tido campanhas muito robustas para "conseguir o voto" em lugares chave. Fonte: Dow Jones Newswires.