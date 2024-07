Dois dias após atentado a Trump, convenção republicana começa com segurança reforçada

Evento em Milwaukee tem início apenas dois dias após atentado a Trump. Além de confirmar candidatura do ex-presidente à Casa Branca, encontro também definirá vice da chapa republicana.O Partido Republicano inicia nesta segunda-feira (15/07) na cidade de Milwaukee, no estado de Wisconsin, no meio-oeste dos EUA, a convenção nacional que vai confirmar o ex-presidente Donald Trump como o candidato republicano para a eleição presidencial de novembro, apenas dois dias após um atentado à vida dele. Trump chegou a Milwaukee no domingo à noite. No evento de quatro dias, Trump, de 78 anos, também deverá nomear seu candidato a vice-presidente para a eleição de 5 de novembro. Entre os cotados estão o senador de Ohio J.D. Vance, o senador da Flórida Marco Rubio e o governador da Dakota do Norte, Doug Burgum. Todos discursarão no encontro. Após a tentativa de assassinato, o presidente Joe Biden, que também é o oponente de Trump na campanha, instruiu o Serviço Secreto [responsável pela segurança de presidentes e candidatos], a revisar as medidas de segurança para a convenção republicana. A diretora do Serviço Secreto, Kim Cheatle, disse que os planos de segurança para o evento são projetados para serem flexíveis e que serão adaptados conforme o necessário para garantir a segurança contínua dos participantes do evento em Milwaukee. Já o prefeito de Milwaukee afirmou que o evento terá o nível mais elevado possível de segurança. "Tenho fé e confiança também no Serviço Secreto e nos departamentos de polícia e bombeiros e em outras agências que farão a segurança." Temas polêmicos devem ser evitados, assim como "retórica perigosa" A imprensa americana relatou que tópicos polêmicos que poderiam afastar alguns eleitores republicanos, como a posição do partido sobre o aborto ou a invasão do Capitólio pelos apoiadores de Trump em janeiro de 2021, deverão ser evitados na convenção. Num memorando interno para a equipe de campanha no domingo, obtido pela agência de notícias Reuters, os chefes da campanha republicana, Chris LaCivita e Susie Wiles, disseram que a campanha adotaria medidas de segurança adicionais após a tentativa de assassinato. Eles também pediram à equipe que se abstivesse de usar "retórica perigosa". Atentado a Trump A Convenção Nacional Republicana começa apenas dois dias após um atirador disparar contra o ex-presidente num comício da campanha de Trump em Butler, na Pensilvânia, lançando questões sobre a polarização política no país, uma retórica acirrada e o próprio rumo da corrida à Casa Branca. Até a tentativa de assassinato, a disputa havia sido dominada por questões sobre a idade e as aptidões física e mental do presidente Joe Biden, de 81 anos, com muitos democratas pedindo que ele se afastasse para dar lugar a um candidato mais jovem. No evento de campanha em Butler, Pensilvânia, no sábado, um atirador conseguiu subir num telhado com um rifle de assalto e disparar vários tiros contra Trump, causando pânico na plateia. Trump foi atingido por uma bala na orelha e ficou sangrando, mas manteve a aura desafiadora ao erguer o punho enquanto era retirado do palco. Um bombeiro que estava assistindo ao comício foi morto, e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas. Posteriormente, o FBI disse que o autor do crime, morto por agentes do Serviço Secreto, era Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, de Bethel Park, na Pensilvânia. Os motivos dele para o atentado ainda não estão claros, e a investigação do FBI ainda está em andamento. as/ra (DPA, AP, Reuters)