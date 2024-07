Culto a Trump ganha força: 'salvo pela mão de Deus'

E o bilionário de 78 anos, criado como presbiteriano, mas que agora se considera um "cristão não confessional", escreveu em sua rede Truth Social que "apenas Deus evitou que o impensável acontecesse" no sábado durante um comício na Pensilvânia.

Aqueles que na segunda-feira (15) o proclamaram como candidato para as eleições presidenciais de novembro na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee consideram que Trump é um enviado de Deus para salvar os Estados Unidos.

Depois, reapareceu na noite de segunda-feira na convenção de Milwaukee, com a orelha direita enfaixada, no meio de partidários que professam por ele uma espécie de culto.

Momentos após o ataque, ele ressurgiu com o punho erguido e o rosto ensanguentado.

O ex-presidente costuma terminar vários de seus comícios com uma espécie de oração, na qual fala de "um movimento, um povo, uma família e uma gloriosa nação sob Deus". É quase uma religião trumpista.

E de acordo com o ex-estrategista chefe da Casa Branca, Steve Bannon, atualmente preso por desacato ao Congresso, "Trump veste a armadura de Deus".

Alguns líderes "personalistas" são ditadores, outros são eleitos, mas seu objetivo é o mesmo: "Fazer com que as pessoas lhes obedeçam cegamente e fiquem maravilhadas com suas qualidades sobre-humanas", disse à AFP.

E após ter escapado de uma tentativa de assassinato, a retórica elevou-se a proporções bíblicas, acrescentou.

"Acho que, se eu estivesse lá, [o atirador] teria me matado porque eu teria me jogado sobre [Trump]" para protegê-lo, diz a cubana Flor de Lis Grotestan, membro da delegação da Flórida.