Cidade alemã proíbe, em sala de aula, gesto que lembra saudação da extrema direita turca

Autoridades da cidade de Bremen, na Alemanha, proibiram os professores de fazerem nas salas de aula um gesto usando as mãos que teria semelhança com uma saudação da extrema direita da Turquia. As informações são do jornal britânico The Independent.

O gesto da "raposa silenciosa" é feito com os dedos da mão, simulando o formato da cabeça do animal, com as orelhas para cima e a boca fechada. Esse sinal é usado com frequência por professores alemães para incentivar seus alunos a fazer silêncio e manter a ordem na sala de aula.

De acordo com informações do The Guardian, as autoridades afirmaram que o símbolo corria o "risco de ser confundido" com a "saudação do lobo". Esse gesto tem ligação com os "Lobos Cinzentos", grupo ultranacionalista do Partido do Movimento Nacional da Turquia, aliado do Partido Justiça e Desenvolvimento (AK, em turco), do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.