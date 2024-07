China afirma que quer facilitar a 'reconciliação' palestina

O Hamas, que governa em Gaza e está em guerra contra Israel, confirmou que participará de um diálogo em Pequim neste fim de semana, no âmbito de uma reunião que incluirá as "diferentes facções palestinas".

O Fatah, que governa na Cisjordânia ocupada e foi fundado pelo histórico líder palestino Yasser Arafat, informou que uma delegação sua e outra do Hamas se reunirão em Pequim com altos funcionários chineses nos dias 20 e 21 de julho.

A China afirmou nesta terça-feira (16) que deseja facilitar a "reconciliação" entre os dois principais grupos palestinos rivais, após o Fatah indicar que seus representantes se reunirão em Pequim com emissários do movimento islamista Hamas.

"O movimento respondeu positivamente e com um [sentimento] de responsabilidade nacional", declarou Hosam Badran, membro do comitê político do Hamas, em um comunicado.

Badran acrescentou que o Hamas deseja trabalhar em prol de "uma unidade nacional digna do nosso povo palestino [...], especialmente após a batalha do Dilúvio de Al Aqsa", nome que o grupo deu ao seu ataque de 7 de outubro em Israel, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Questionado nesta terça-feira, um porta-voz da diplomacia chinesa, Lin Jian, não confirmou formalmente o encontro em Pequim, mas disse que a China publicará "informações a seu devido tempo".