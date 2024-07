Candidato a vice de Trump é opositor de ajuda à Ucrânia

A nomeação do senador J.D. Vance como candidato a vice-presidente de Donald Trump fez os holofotes se voltarem para Kiev, já que ele se opõe a um aumento da ajuda à Ucrânia.

"Tenho que ser honesto com vocês, realmente não me importo com o que aconteça com a Ucrânia, de uma forma ou de outra, como país", disse o senador de Ohio em um podcast, em abril. "Acho ridículo nos concentrarmos nessa fronteira da Ucrânia", acrescentou, no momento que muitos republicanos pedem que sejam destinados mais recursos para o combate à imigração ilegal na fronteira com o México.

Esse político de Ohio, ex-militar e autor de um best-seller, defende no Congresso as causas preferidas do ex-presidente republicano, como o protecionismo econômico e a luta contra a imigração. Distinguiu-se, em particular, por ser um dos opositores mais firmes a um novo pacote bilionário de ajuda militar à Ucrânia.