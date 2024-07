Bombardeios israelenses no Líbano deixam 5 mortos, incluindo 3 crianças, diz agência

Cinco pessoas, incluindo três crianças sírias, morreram nesta terça-feira (16) em bombardeios no sul do Líbano, e o movimento Hezbollah anunciou que lançou foguetes contra Israel em resposta a um desses ataques, informou a agência oficial de notícias libanesa NNA (na sigla em inglês).

"Três crianças sírias" morreram "em um bombardeio do inimigo contra terrenos agrícolas na vila de Umm Toot", indicou a NNA.

Outro "bombardeio do inimigo", realizado com um drone, atingiu uma moto que circulava pela estrada de Kfar Tebnit, matando dois sírios que estavam no veículo, segundo a mesma fonte.