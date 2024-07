Acidente de ônibus na Espanha deixa três feridos em estado crítico

A parte dianteira do ônibus ficou presa no teto da entrada do túnel rodoviário C32, cobrindo totalmente este acesso, segundo imagens dos serviços de emergência catalães e testemunhas nas redes sociais.

De acordo com o jornal catalão La Vanguardia, as equipes de resgate no local, perto da cidade de Pineda de Mar, trabalham com a hipótese de que um dos pneus do veículo estava furado, o que levou o ônibus a perder o controle e a bater na lateral da via, à altura da entrada do túnel, cujo formato oval poderia explicar porque o ônibus se deslocou e permaneceu na posição vertical.

