Acidente de ônibus deixa 17 mortos no Afeganistão

Ao menos 17 pessoas morreram e 34 ficaram feridas nesta terça-feira (16) em um acidente de ônibus no norte do Afeganistão, informou à AFP o secretário do Departamento de Informação e Cultura da província de Baghlan.

O ônibus capotou no distrito de Khinjan, província de Baghlan, segundo Mustafa Hashemi.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O secretário afirmou que entre os mortos estão 12 homens, duas mulheres e três crianças.