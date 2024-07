Xamã que se opõe a Putin seguirá internado em um centro psiquiátrico da Sibéria

Gabychev foi preso após caminhar centenas de quilômetros em direção à capital russa. Em várias cidades, sua chegada foi recebida com manifestações de apoio.

"Apelaremos à Suprema Corte. Enquanto isso, uma comissão de psiquiatras o avaliará novamente no início de outubro", disse.

Gabychev apelou desta decisão, mas um tribunal da Sibéria rejeitou suavizar as condições de sua internação forçada, anunciou seu advogado, Alexei Prianichnikov, no Telegram nesta segunda-feira.

As ONGs de defesa dos Direitos Humanos acusam as autoridades russas de utilizar a internação em hospitais psiquiátricos para punir as vozes críticas ao governo, uma prática que remonta à era soviética.

