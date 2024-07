Trump informa ao senador Marco Rubio de que ele não será seu vice

Donald Trump informou ao senador Marco Rubio, nesta segunda-feira, 15, que o parlamentar não será sua escolha para candidato a vice-presidente, segundo uma pessoa familiarizada com a conversa. A pessoa não detalhou o raciocínio de Trump.

A ligação ocorreu horas antes de Trump divulgar sua escolha na Convenção Nacional Republicana. O senador J.D. Vance está entre os cotados para se juntar à chapa. Pessoas próximas a Trump preparavam-se para uma possível escolha surpresa.

A escolha do candidato vice-presidente foi tomada, disse outra pessoa familiarizada com a decisão. A pessoa disse que a escolha do vice-presidente será vista na Convenção hoje por volta das 17h30 (horário de Brasília).