Top 5 da ATP sem mudanças após o torneio de Wimbledon

Apesar da vitória de Carlos Alacaraz em Wimbledon, o Top 5 do ranking da ATP permaneceu o mesmo depois do torneio londrino, com o italiano Jannik Sinner como número 1 pela quinta semana consecutiva, à frente do sérvio Novak Djokovic e do jovem espanhol, segundo a lista publicada nesta segunda-feira (15).

Alcaraz venceu Djokovic novamente na final e foi campeão pela segunda vez seguida na grama do All England Club, mas por ter defendido o título do ano passado, se manteve com os mesmos 8.130 pontos com os quais começou Wimbledon.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas sua distância diminuiu em 220 pontos para Sinner, que se mantém no topo com 1.440 pontos de vantagem para o espanhol e a 1.110 de Djokovic, apesar de só ter chegado às quartas de final no Grand Slam londrino.