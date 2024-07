Tempestades de areia: o que são e qual a sua importância?

Elas paralisam cidades e colocam nossas vidas em risco. Para chamar a atenção para o fenômeno, hoje é o Dia Internacional de combate a tempestades de areia e poeira. Mas como elas se formam e por que estão aumentando?Como tsunamis no céu, as tempestades de areia produzem nuvens densas de poeira e partículas que enterram tudo por onde passam. Até mesmo um pequeno contato com um "sopro" de areia é desagradável, causando coceira nos olhos, na pele e dificultando a respiração. A inalação de muitas partículas de areia e poeira pode até levar a óbito. De onde elas vêm? Quando os ventos fortes sopram sobre o solo árido ou com pouca vegetação, eles agitam a terra seca, a areia e a poeira, levantando-as no ar. Isso pode gerar grandes tempestades de poeira. Algumas das partículas agitadas caem de volta ao solo, mas as menores são transportadas a grandes alturas e levadas mais longe, às vezes até milhares de quilômetros, por correntes de ar. De acordo com o programa das Nações Unidas para o meio ambiente (PNUMA) e o Serviço Alemão de Meteorologia (DWD), cerca de dois bilhões de toneladas de areia e poeira são lançadas na atmosfera todos os anos a uma altura de aproximadamente 12 quilômetros. Cerca de um quarto desse volume acaba nos oceanos. Metade de toda a areia no ar vem do Saara e o restante de outros desertos e regiões áridas. O chamado "cinturão de poeira" do nosso planeta se estende desde o Saara, passando pelo Oriente Médio, até os desertos da Ásia Central e do Nordeste. De onde a areia é soprada, a cor revela a região de origem. No oeste do Saara, por exemplo, ela é vermelha ou marrom, enquanto no leste e no sul ela tende a ser amarelada ou branca. As tempestades de areia são importantes para nossos ecossistemas? A areia do deserto é composta de substâncias orgânicas e inorgânicas, incluindo muitos nutrientes e minerais. A poeira do Saara que sopra até as florestas tropicais da América do Sul e do Caribe é um importante fertilizante mineral. A areia se deposita no chão e oferece nutrientes para o solo dessas regiões. A poeira do deserto também é um fertilizante extremamente importante para os oceanos, fornecendo a base para as cadeias alimentares em nossos mares. Os corais, por exemplo, usam partículas de poeira e areia para construir seus esqueletos. Entretanto, em excesso, a areia e a poeira podem ser prejudiciais aos ecossistemas. Os cientistas suspeitam que isso pode levar a um maior crescimento de algas em nossos oceanos. E, em excesso, as algas podem privar a água de oxigênio, matando a vida marinha. Os microorganismos contidos na poeira do deserto também podem estar por trás de várias doenças dos corais. Por que há cada vez mais tempestades de areia? Embora a poeira e as tempestades de areia sempre tenham ocorrido, em algumas áreas do mundo sua frequência dobrou desde o século passado. As Nações Unidas registraram que pelo menos um quarto das emissões globais de poeira pode ser atribuído à atividade humana, principalmente devido ao mau uso da terra e da água. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), cerca de metade da poeira na atmosfera vem do solo que foi danificado pelo desmatamento, cultivo agrícola ou industrial, secas e chuvas fortes. Os ventos podem facilmente arrastar esse tipo de solo perturbado. Qual impacto isso tem em nossa saúde e no clima? Embora a poeira e as tempestades de areia sejam importantes para o meio ambiente, o aumento delas têm efeitos negativos. As tempestades de areia podem causar doenças cardíacas e respiratórias, irritação nos olhos e na pele e disseminar infecções como a meningite. Isso ocorre, pois a poeira do deserto pode conter vários micro-organismos, como fungos, bactérias e vírus. As tempestades de areia afetam regularmente o tráfego aéreo, removem o solo fértil dos campos e destroem as colheitas. Elas também podem influenciar nosso clima, pois a água se acumula em torno das partículas sólidas de poeira, causando a formação de mais nuvens. No entanto, elas também reduzem a precipitação, pois a presença de matéria sólida de poeira significa que leva mais tempo para a formação de grandes gotículas de água. A criação de uma maior cobertura de nuvens também pode reduzir a radiação solar e uma maior concentração de partículas de poeira na atmosfera pode influenciar a distribuição de ciclones em todo o mundo. O que podemos fazer para combater as tempestades de areia? As tempestades de areia ainda são subestimadas como um risco de desastre em muitos lugares, de acordo com a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD). Para evitar seu aumento, a UNCCD afirma que precisamos começar a cuidar melhor do nosso solo, protegendo-o contra o ressecamento e aumentando sua fertilidade. Para isso, é necessário reduzir as terras abertas e sem vegetação por meio do reflorestamento e do uso mais sustentável das águas subterrâneas. Em áreas onde há criação de gado, também é importante garantir a rotação de animais, para que as plantas possam crescer novamente nas terras de pastagem. Autor: Jeannette Cwienk