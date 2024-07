Suposto membro do Hezbollah é preso na Alemanha

A Justiça alemã anunciou, nesta segunda-feira (15), que prendeu em seu território um suposto membro do Hezbollah libanês, suspeito de ter tentado fornecer material para a fabricação de drones destinados a atacar Israel.

O cidadão libanês, identificado como Fadel Z., foi preso no domingo em Salzgitter, no norte do país, indicou o Ministério Público federal alemão em um comunicado.

O homem é suspeito de ter se unido às fileiras do Hezbollah no Líbano em 2016 e, desde pelo menos este ano, de ter obtido peças, sobretudo motores, de drones que "iam ser exportadas para o Líbano e utilizados em atentados terroristas contra Israel", segundo o Ministério Público.