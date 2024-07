Serviço Secreto dos EUA concorda com revisão após tentativa de assassinato de Trump

"O Serviço Secreto trabalha com todas as agências federais, estaduais e locais envolvidas para entender o que aconteceu, como aconteceu e como evitar que um incidente assim volte a ocorrer", disse a diretora da agência, Kimberly Cheatle, em um comunicado.

O magnata de 78 anos foi baleado e ferido em um comício na Pensilvânia no sábado, em um ataque que chocou um país muito polarizado a menos de quatro meses das eleições presidenciais.

O Serviço Secreto dos Estados Unidos prometeu, nesta segunda-feira (15), cooperar com uma revisão independente sobre seu mecanismo de segurança após um homem conseguir abrir fogo contra o ex-presidente Donald Trump.

Trump falava em um ato de campanha em Butler, Pensilvânia, quando vários tiros foram disparados. Ele segurou sua orelha, ensanguentada, e abaixou, enquanto agentes do Serviço Secreto subiam para cercá-lo e levá-lo rapidamente para um veículo próximo.

"Entendemos a importância da revisão independente anunciada ontem pelo presidente [Joe] Biden e participaremos plenamente. Também trabalharemos com os comitês apropriados do Congresso em qualquer ação de supervisão", acrescentou Cheatle.

Biden, que busca a reeleição, ordenou uma revisão completa da segurança nos comícios, assim como na Convenção Nacional Republicana desta semana em Milwaukee, Wisconsin, onde Trump será oficialmente nomeado candidato presidencial do partido.

O Serviço Secreto está sob forte pressão desde sábado. É criticado pelo fato de que um homem armado tenha conseguido subir em um telhado a cerca de 150 metros de uma das figuras políticas mais protegidas do planeta e apontar um fuzil de assalto.

Além disso, algumas pessoas que viram o homem tentaram alertar as forças de segurança antes que ele abrisse fogo.

Cheatle indicou que a agência está tentando reforçar a segurança na convenção, na qual Trump falará nesta segunda-feira. No domingo, o Serviço Secreto afirmou estar "completamente preparado" para essa cúpula partidária.

Trump pediu nesta segunda que o Serviço Secreto proteja também o candidato independente Robert F. Kennedy "à luz do que está acontecendo no mundo hoje".

"Dada a história da família Kennedy, obviamente isso é o correto!", escreveu Trump em sua rede Truth Social. Kennedy, que segundo as pesquisas não tem chances de vencer as eleições, provém do clã político mais famoso dos Estados Unidos.