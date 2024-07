Ruanda tem eleições legislativas e presidenciais com Paul Kagame como favorito

Os ruandeses votam, nesta segunda-feira (15), em eleições presidenciais e legislativas nas quais o presidente Paul Kagame, que governa o país desde o fim do genocídio dos tutsi, em 1994, e seu partido, a Frente Patriótica Ruandesa (FPR), se perfilam como claros vencedores.

Gatangaza Bwiza Nelly, de 21 anos, é uma das dois milhões de pessoas que votarão pela primeira vez nesse pleito. A estudante afirmou que "esperava este dia com impaciência".

Daquela vez, Kagame, agora aos 66 anos, ganhou com 98,79% dos votos frente ao líder do único partido de oposição autorizado, Frank Habineza (0,48%) e ao independente Philippe Mpayimana (0,73%).

"Acredito que os resultados serão os mesmos que nas eleições anteriores. É muito evidente", comentou.

Neste pequeno país localizado na região dos Grandes Lagos, no leste da África, 65% da população tem menos de 30 anos e não conheceu outro mandatário além de Kagame.

Em julho de 1994, Kagame, à frente de uma rebelião da FPR, derrubou o governo extremista hutu e encerrou o genocídio que, segundo a ONU, deixou 800.000 mortos, essencialmente da minoria tutsi.

No início como vice-presidente e ministro da Defesa, Kagame dirigiu o país de fato até ser eleito presidente pelo Parlamento em 2000, após a renúncia de Pasteur Bizimungu.

Depois, ele permaneceu no cargo em três eleições vencidas com mais de 93% dos votos.

Pela primeira vez, as presidenciais ocorrem na mesma data das legislativas, nas quais 589 candidatos disputam as 80 cadeiras do Parlamento, atualmente dominado pelo partido de Kagame.