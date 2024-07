Romênia duplica cotas de caça a ursos após morte de alpinista

Os promotores da lei argumentaram a “superpopulação” desta espécie protegida e uma “situação alarmante” que levou a um aumento dos ataques, embora reconhecessem que caçar ursos não é “uma solução milagrosa”.

A Romênia é o país da UE com a maior densidade registrada de ursos, com cerca de 8.000 indivíduos, segundo estimativas do Ministério do Ambiente.

anb/anb/cm/an/mab/mb/jmo/aa