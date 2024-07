Rei Charles III escreveu para Donald Trump após tentativa de assassinato

O rei Charles III escreveu para Donald Trump após a tentativa de assassinato contra o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, informou o Palácio de Buckingham nesta segunda-feira (15).

A mensagem pessoal do soberano, cujo conteúdo não foi revelado, foi enviada a Donald Trump pela embaixada britânica em Washington.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-presidente americano, de 78 anos, novamente candidato à Casa Branca, foi ferido na orelha direita, no sábado, na Pensilvânia, e retirado com sangue no rosto de um comício, após vários disparos que deixaram um morto e dois feridos graves entre os espectadores.