Quem é J.D. Vance, republicano candidato à vice na chapa de Donald Trump

No entanto, em 2022, Vance foi eleito para o Senado e mudou de opinião, tornando-se um dos mais ferrenhos defensores da agenda "Make America Great Again", de Trump, particularmente nas áreas de comércio, política externa e imigração. Em uma espécie de 'mea culpa', ele disse que estava errado por criticar Trump, a quem defendeu como um grande presidente.

Vance, de 39 anos, ganhou fama nacional com a publicação de seu livro de memórias, Hillbilly Elegy, em 2016. "Eu não suporto Trump", disse Vance à emissora NPR em agosto daquele ano." Nunca gostei dele", disse Vance a Charlie Rose em outubro do mesmo ano, semanas antes de Trump ser eleito presidente. Naquele mesmo ano, ele supostamente disse a um ex-colega de quarto que Trump era um "idiota cínico" ou o "Hitler da América".

Durante seu mandato, o republicano de Ohio criticou veementemente a ajuda dos EUA à Ucrânia e se tornou um dos principais defensores do ex-presidente e de sua agenda no capitólio. No fim de semana, quando Trump foi alvo de uma tentativa de assassinato em um comício na Pensilvânia, Vance atacou o presidente Joe Biden em um tuíte, responsabilizando-o sobre a violência.

Após romper com seu vice-presidente anterior, Mike Pence, por sua recusa em anular os resultados das eleições de 2020, Trump preferiu um nome jovem e com uma fidelidade canina à sua figura. Vance também pode também ajudar Trump a ter votos em Estados industriais do chamado 'rusty belt' (cinturão da ferrugem, em tradução livre), que devem ser cruciais no colégio eleitoral, como Pensilvânia, Michigan e Wisconsin.

Porta-voz dos trabalhadores brancos