Primeiras conversas entre UE e novo governo britânico para retomar laços

Autoridades do Reino Unido e da União Europeia mantiveram nesta segunda-feira (51) suas primeiras conversas cara a cara, em Bruxelas, em um momento em que o novo governo trabalhista tenta "restabelecer" os laços após o Brexit.

O novo primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, que obteve uma ampla maioria nas eleições legislativas realizadas este mês, comprometeu-se a virar a página com a UE depois de anos de relações tensas durante o governo anterior, dos conservadores.

Como primeiro passo, o ministro britânico para as Relações com a UE, Nick Thomas-Symonds, se reuniu com o responsável do bloco europeu para as relações com o Reino Unido, Maros Sefcovic.