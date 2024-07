Presidente sírio disposto a reunir-se com Erdogan de acordo com o 'conteúdo' das reuniões

"Se o encontro (com Erdogan) produzir resultados (...) e servir aos interesses do país, então eu o faria", declarou Assad em resposta a uma pergunta dos jornalistas.

O presidente sírio, Bashar al-Assad, disse nesta segunda-feira (15) que está disposto a reunir-se com o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, dependendo do "conteúdo" das conversas, em resposta a uma tentativa de aproximação por parte do líder turco.

"Mas o problema (…) está no conteúdo da reunião", acrescentou, considerando que "o apoio ao terrorismo e a retirada do território sírio" das tropas turcas constituem "a essência do problema".

Assad reafirmou esta posição do seu país em resposta a Erdogan, que disse há poucos dias que poderia convidar o seu homólogo sírio à Turquia "a qualquer momento".

O presidente turco anunciou no sábado o fim iminente da operação militar contra os combatentes separatistas do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no norte do Iraque e na Síria.