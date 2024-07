Presidente da Federação Colombiana de Futebol foi preso na final da Copa América

Correria, empurra-empurra e inclusive a tentativa de invasão de alguns torcedores pelos dutos de ventilação do estádio, segundo vídeos que circulam nas redes sociais, atrasaram o início da partida em uma hora e 20 minutos.

O incidente em que Jerusún estava envolvido aconteceu quando, após o final da partida, a entrada do dirigente no gramado junto com um de seus filhos e outros familiares para a cerimônia de premiação foi proibida, segundo informações do jornal colombiano El Tiempo.

O filho do dirigente teria confrontado o membro da segurança do local que negou o acesso ao campo.