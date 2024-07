Parlamento da Gâmbia derruba lei que suspenderia a proibição da mutilação genital feminina

Os deputados gambianos votaram nesta segunda-feira (15) pela manutenção da proibição da mutilação genital feminina, rejeitando um polêmico projeto de lei que buscava derrubar a norma de 2015, após meses de debate acalorado e pressão internacional.

Os legisladores rejeitaram todas as alterações propostas ao texto de 2015.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Se tivesse votado a favor do texto, a Gâmbia, um pequeno país do oeste da África, teria se tornado o primeiro Estado do mundo a revogar a proibição da mutilação genital feminina, segundo a ONU.