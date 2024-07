Nadal volta às quadras com vitória nas duplas no ATP 250 de Bastad

Sete semanas depois de ter sido eliminado na primeira rodada de Roland Garros pelo alemão Alexander Zverev, o espanhol Rafael Nadal voltou às quadras nesta segunda-feira (15), no ATP 250 de Bastad, na Suécia, com uma vitória nas duplas ao lado do norueguês Casper Ruud.

Nadal e Ruud derrotaram a dupla formada pelo argentino Guido Andreozzi e o mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela em dois sets, com parciais de 6-1 e 6-4.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O espanhol e o norueguês, que foi aluno da Rafa Nadal Academy de Mallorca, se mostraram muito superiores no primeiro set, quebrando duas vezes o serviço de seus adversários.