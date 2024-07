Multidão se reúne em torno do Obelisco de Buenos Aires para festejar bi da Copa América

Aos gritos de "Dale campeón!" os torcedores, muitos envoltos em bandeiras argentinas, fizeram a festa apesar das baixas temperaturas do inverno, em torno do emblema da cidade portenha, epicentro das comemorações em Buenos Aires.

Milhares de argentinos comemoraram ao redor do Obelisco de Buenos Aires na madrugada desta segunda-feira a consagração do time de Lionel Messi como bicampeão da Copa América ao vencer a Colômbia por 1 a 0 numa final eletrizante definida na prorrogação.

A celebração foi, no entanto, marcada pela morte de um torcedor que, antes do início da partida, subiu numa estrutura em frente ao Obelisco para agitar uma bandeira, perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de cerca de seis metros.

Os motoristas também se juntaram à celebração da simbólica 'Tríplice Coroa' (Copa América de 2021, Copa do Mundo de 2022 e Copa América de 2024) em uma caravana barulhenta ao longo da Avenida 9 de Julio, no centro da cidade, buzinando ao passar e agitando bandeiras argentinas.

Várias centenas de pessoas se reuniram para acompanhar o jogo no local, embora ele não tenha sido transmitido nos telões da avenida central e com isso tiveram que se contentar em assisti-lo em seus celulares.

Outros lotaram os bares e cafés do entorno onde se abrigaram do frio e se aglomeraram em volta das televisões para dar início à euforia com o gol de Lautaro Martínez que garantiu a vitória aos 112 minutos de jogo.

Com o apito final a celebração se transferiu para as ruas onde muitas famílias compareceram com crianças pequenas em plenas férias escolares de inverno.

Em meio à cantoria, camisas, bandeiras e perucas 'albicelestes', a comemoração promete durar até as altas horas da madrugada.

sa/zm/ol/aam